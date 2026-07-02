Brawurowa ucieczka zakończona zatrzymaniem. Pijany kierowca pędził pod prąd drogą S6 Data publikacji 02.07.2026 Powrót Drukuj To mogło zakończyć się tragedią. Policjanci zatrzymali kierującego, który podczas kontroli drogowej podjął ucieczkę pod prąd drogą ekspresową S6 stwarzając śmiertelne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu. Powód był jeden, 32-latek miał 2,7 promila alkoholu w organizmie i wsiadł za kierownicę mimo, że nie posiadał uprawnień do kierowania. Teraz za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

Chwilę przed godziną 3:00 w miejscowości Mścice policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej samochodu osobowego marki Peugeot. Mimo wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierujący zignorował polecenia funkcjonariuszy i nie zatrzymał pojazdu, rozpoczynając ucieczkę w kierunku Koszalina.

Następnie kierowca wjechał na węzeł Koszalin Północ i drogę ekspresową S6. W pewnym momencie kontynuował jazdę pod prąd w kierunku Kołobrzegu, stwarzając śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Każdy kilometr tej niebezpiecznej ucieczki zwiększał ryzyko czołowego zderzenia z prawidłowo jadącymi pojazdami.

Dzięki opanowaniu, doświadczeniu oraz profesjonalnym działaniom policjantów po kilku kilometrach pościgu pojazd został bezpiecznie zatrzymany, a kierujący nie miał już możliwości kontynuowania jazdy.

Za kierownicą siedział 32-letni mężczyzna. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał 2,7 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. W samochodzie znajdowała się również 52-letnia pasażerka. Badanie wykazało u niej około 4 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Obie osoby zostały zatrzymane i doprowadzone do policyjnego aresztu, a samochód którym się poruszali zabezpieczono na strzeżonym parkingu.

32-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz szereg popełnionych wykroczeń drogowych związanych z wyjątkowo niebezpiecznym sposobem jazdy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Dzięki zdecydowanej, profesjonalnej i odpowiedzialnej postawie policjantów z koszalińskiej drogówki udało się zapobiec potencjalnej tragedii. Funkcjonariusze, zachowując pełne opanowanie i stosując taktykę zapewniającą bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu, skutecznie zakończyli niebezpieczny pościg i wyeliminowali z ruchu drogowego skrajnie nieodpowiedzialnego kierującego.

Policja przypomina, że każdy kierowca, który decyduje się prowadzić pojazd po alkoholu, staje się realnym zagrożeniem dla innych. Ucieczka przed kontrolą drogową oraz lekceważenie przepisów nie pozwolą uniknąć odpowiedzialności - wręcz przeciwnie, prowadzą do znacznie poważniejszych konsekwencji prawnych.

asp. Izabela Sreberska