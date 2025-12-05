Rozpoczęcie XVIII Halowych Mistrzostw MSWiA w piłce nożnej o Puchar Komendanta Głównego Policji "Mielno 2025" Data publikacji 05.12.2025 Powrót Drukuj Już od kilkunastu lat miłośnicy piłki nożnej, na co dzień funkcjonariusze służb zrzeszonych pod szyldem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, spotykają się na mieleńskich zawodach. Kontynuując tradycję Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie wraz z ZW NSZZ Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowała XVIII Halowe Mistrzostwa MSWiA w Piłce Nożnej. Współorganizatorem drużynowych zmagań jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Burmistrz Mielna.

Tegoroczne zawody o Puchar Komendanta Głównego Policji honorowym patronatem objął Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie oraz Burmistrz Mielna. Do walki o najlepsze miejsca i tytuły w tym roku stanęło 10 drużyn z całej Polski ; Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Komenda Wojewódzka w Poznaniu, Szkoła Policji w Słupsku, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komenda Miejska PSP w Gdyni i Reprezentacja Policji.

W dniu dzisiejszym oficjalnego otwarcia XVIII Halowych Mistrzostw MSWiA w Piłce Nożnej „Mielno 2025” dokonał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Przemysław Kucharski wraz z Komendantem Miejskim Policji w Koszalinie insp. Krzysztofem Sielągiem, którzy życzyli startującym zawodnikom sukcesów w sportowej rywalizacji oraz emocjonujących wrażeń kibicom i sympatykom tej dyscypliny.

Zawody zakończą się jutro, wtedy dowiemy się, które drużyny zajmą czołowe lokaty.