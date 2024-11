Rozwikłana zagadka usiłowania zabójstwa - zatrzymany przez koszalińskich policjantów 20-latek został tymczasowo aresztowany

Data publikacji 09.11.2024

Policjanci z koszalińskiej komendy intensywnie pracowali nad sprawą ugodzenia ostrym narzędziem 64-latka na terenie targowiska przy ul. Władysława IV. Ich działania doprowadziły do zatrzymania 20-latka, co do którego istniało podejrzenie, że może być sprawcą. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa zagrożony karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.