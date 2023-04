Policjanci przejęli materiały wybuchowe i znaczne ilości narkotyków Data publikacji 20.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Koszalińscy kryminalni przeprowadzili realizację przeciwko mężczyźnie podejrzewanemu o posiadanie materiałów wybuchowych i narkotyków. Policjanci weszli do miejsc w Koszalinie zatrzymując 37-latka. Śledczy zabezpieczyli 700 gramów narkotyków i blisko 50 tysięcy złotych. W garażu przy ul. Wojska Polskiego ujawnili materiały wybuchowe, które zabezpiecza Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji ze Szczecina i Gdańska.

To pierwsza taka akcja kryminalnych z koszalińskiej komendy. Działania nie byłoby jednak możliwe bez wcześniejszych żmudnych ustaleń, które prowadzili policjanci z Wydziału Kryminalnego KMP w Koszalinie. Gdy śledczy po przeszukaniu pomieszczeń ustalili, z jak dużym procederem mogą mieć do czynienia, podjęli współpracę z Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji w Szczecinie i Gdańsku. Dopiero po zebraniu informacji m.in. o dokładnej lokalizacji pomieszczeń, które zajmował podejrzewany mężczyzna, policjanci przystąpili do zatrzymania 37-latka.



Przedwczoraj kryminalni weszli do wynajmowanego garażu przez mężczyznę, W nim ujawnili 700 gramów środków odurzających w postaci amfetaminy, zabezpieczyli blisko 50 tysięcy złotych w gotówce i zatrzymali 37-letniego mężczyznę. Wewnątrz natrafili na materiały wybuchowe. Na miejsce natychmiast wezwano pirotechników z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznym Policji w Szczecinie i w Gdańsku oraz pogotowie ratunkowe. Pirotechnicy nadal zabezpieczają materiały wybuchowe transportując je w bezpieczne miejsce celem neutralizacji. W miejscach przeszukań pracowali także policyjni technicy z koszalińskiej komendy.



37-letni mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, skąd został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie. Tam usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, posiadania, gromadzenia i wytwarzana materiałów wybuchowych oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, albo mienia w wielkich rozmiarach. Grozi mu do 10 lat więzienia.