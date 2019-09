„LEWA” LINIA PRODUKCYJNA W AMATORSKICH WARUNKACH Powrót Generuj PDF Drukuj 65 litrów gotowego produktu bez polskich znaków akcyzy oraz 300 litrów zacieru do produkcji alkoholu zabezpieczyli policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą koszalińskiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Koszalinie. Organizator stworzonej w amatorskich warunkach nielegalnej rozlewni już usłyszał zarzut.

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą KMP Koszalin ustalili, że 59-latek na terenie posesji zorganizował linię do produkcji alkoholu. Na miejsce udali się wspólnie z funkcjonariuszami Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Koszalinie.

W pomieszczeniach gospodarczych 59-letni mężczyzna przygotował wszystko to, co jest niezbędne do wytwarzania wysokoprocentowego trunku. Funkcjonariusze zabezpieczyli kompletną linię służącą do produkcji alkoholu etylowego składająca się z aparatu do destylacji oraz filtrów.

Łącznie w zajmowanych przez mężczyznę pomieszczeniach zabezpieczonych zostało 65 litrów gotowego produktu alkoholowego oraz 300 litrów tzw. zacieru służącego do produkcji alkoholu etylowego.

Szacowana przez funkcjonariuszy służby celnej wartość uszczuplenia skarbu państwa wynosi ponad 3 tysiące złotych.

Wszystkie ujawnione na posesji mężczyzny produkty zostały zabezpieczone, a on sam jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut produkcji wyrobów bez polskich znaków akcyzy. Kodeks karny skarbowy przewiduje za to karę do roku pozbawienia wolności.